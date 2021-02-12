Такого в Киеве не было последние 43 года: появился прогноз погоды до конца февраля

Погода в Киеве в феврале 2021 может быть самой снежной за последние 43 года. Поскольку киевляне привыкли уже к теплому февралю, он кажется аномальным, но это совсем не так. Что же будет с погодой в Киеве в феврале - рассказывают эксперты.

Об этом сообщил журналист и экономист Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

Эксперт говорит, что некоторые жители столицы еще помнят последний месяц зимы 1977-го, когда выпало 100 см снега. Март 2013-го почти достиг этого показателя, но в феврале 2012-го также случился аномальный снегопад с 78 сантиметрами покрова.

В Киеве снежный покров может вырасти до 70-75 сантиметров к 14 февраля, - пишет Андрей Блинов.

Периодов, когда снежный покров за неполные трое суток вырастал на полметра, в истории столицы последних 100 лет не так много. Именно это происходит сейчас.

"На смену циклоническому вихрю оперативно придет новый заряд холода с северо-востока... и 17-18 февраля - все минус 25°C. В общем имело бы смысл объявить каникулы с 12 по 19 февраля, раз уж такие настроения", - заявил эксперт.

Напоследок он добавил, что за последние пять лет температура в феврале была преимущественно плюсовая. Поэтому жителям столицы эта зима кажется аномальной, но это не так.

Ведь в последнем месяце календарной зимы 2012-го в среднем было -10°C, а в 1985-м и вовсе -12,5°C. А вот "среднеплюсовые" феврали встречались лишь 1-2 раза на десятилетие.

Синоптики Украинского гидрометцентра добавляют, что 13 февраля в Киеве продолжит идти снег, но 14-го числа снегопады прекратятся, но морозы будут сильными.

Погода в Киеве 13-14 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

А вот синоптики Gismeteo прогнозируют, что снегопады еще вернутся, а плюсовой температуры в столице до конца февраля не видеть.

Погода в Киеве до конца февраля (скрин: gismeteo.ua)