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У трьох містах України завершився опалювальний сезон

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 12:27
У трьох містах України завершився опалювальний сезон
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Дніпрі, Одесі і Херсоні завершується опалювальний сезон раніше терміну

У Дніпрі, Одесі і Херсоні завершується опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна.

У Херсоні днем закінчення опалювального сезону для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури і спорту, житлового фонду, підприємств та організацій згідно з розпорядженням вважається 31 березня, йдеться на сайті міськради.

Також у понеділок, 1 квітня 2019 року, в Одесі завершується опалювальний сезон, йдеться в підписаному розпорядженні на сайті міськради.

Крім того, в Дніпрі сьогодні, 1 квітня, завершується опалювальний сезон. На сайті міськради йдеться про закінчення опалювального сезону 2018-2019 роках 1 квітня. Таке рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря.

Відзначимо, що по всій Україні опалювальний сезон завершується 15 квітня.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за 4 роки.

В Україні календарний опалювальний сезон стартував 15 жовтня, проте влада на місцях приймали рішення про подачу тепла з урахуванням погодних умов.

У Кабінеті міністрів констатували готовність України до опалювального сезону ще 14 вересня. За даними Мінрегіону, соціальна інфраструктура України майже на 100% готова, в середині минулого місяця почалися запуски на всіх котельнях.

 

 

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