В трех европейских странах объявили о возобновлении футбольного сезона

Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты футбольных лиг.

Первый матч чешской Фортуна-лиги состоится в субботу, 23 мая, в котором встретятся "Теплице" и либерецкий "Слован". Расписание остальных туров станет известно позже. Клубам осталось провести по 6-7 матчей.

Австрийское правительство объявило о возобновлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится чуть позже.

Матчи чемпионата Португалии после двухмесячной паузы возобновятся 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.

Матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов восстановит сезон.