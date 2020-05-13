У трьох європейських країнах оголосили про відновлення футбольного сезону

Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні сайти футбольних ліг.

Перший матч чеської Фортуна-ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в якому зустрінуться "Тепліце" і ліберецький "Слован". Розклад решти турів стане відомо пізніше. Клубам залишилося провести по 6-7 матчів.

Австрійський уряд оголосив про відновлення футбольних змагань з 30 травня. В цей день пройде фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Матчі чемпіонату Португалії після двомісячної паузи відновляться 4 червня. У цей день відбудеться один або кілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар буде доступний пізніше.

Матчі у всіх трьох країнах будуть проходити без глядачів на трибунах. Всі футболісти повинні будуть пройти тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон.