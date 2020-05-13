В трех европейских странах объявили о возобновлении футбольного сезона

Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/ligaportugal)

Матчи возвращаются в Чехию, Австрию и Португалии

Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты футбольных лиг.

Первый матч чешской Фортуна-лиги состоится в субботу, 23 мая, в котором встретятся "Теплице" и либерецкий "Слован". Расписание остальных туров станет известно позже. Клубам осталось провести по 6-7 матчей.

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží Restart proběhne v sobotu 23. 5. dohrávkou @FK_Teplice @FCSlovanLiberec



Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech. pic.twitter.com/t521h6echg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 12, 2020

Австрийское правительство объявило о возобновлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится чуть позже.

Schon bald könnte der Ball wieder rollen. Die behördlichen Rahmenbedingungen sind seit heute Vormittag abgesteckt. Die HPYBET 2. Liga stellt zudem einen Antrag auf Saisonverlängerung über den 30.06. hinaus ans ÖFB-Präsidium.

Alle Infos: https://t.co/LiHPOYVPVw#BundesligaTeamwork pic.twitter.com/MBwa9fQ8EQ — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 12, 2020

Матчи чемпионата Португалии после двухмесячной паузы возобновятся 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.

A Liga Portugal anunciou oficialmente nesta terça-feira que o regresso dos jogos da Liga NOS está apontado para 4 de junho de 2020. — SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2020

Матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов восстановит сезон.