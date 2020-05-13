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У трьох європейських країнах оголосили про відновлення футбольного сезону

Новини » Спорт     13.05.2020 - 10:30
У трьох європейських країнах оголосили про відновлення футбольного сезону
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/ligaportugal)

Матчі повертаються до Чехії, Австрії та Португалії

Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні сайти футбольних ліг.

Перший матч чеської Фортуна-ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в якому зустрінуться "Тепліце" і ліберецький "Слован". Розклад решти турів стане відомо пізніше. Клубам залишилося провести по 6-7 матчів.

Австрійський уряд оголосив про відновлення футбольних змагань з 30 травня. В цей день пройде фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Матчі чемпіонату Португалії після двомісячної паузи відновляться 4 червня. У цей день відбудеться один або кілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар буде доступний пізніше.

Матчі у всіх трьох країнах будуть проходити без глядачів на трибунах. Всі футболісти повинні будуть пройти тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон.

Теги Новини України ЧехияАвстріяПортугалиявозобновлениеФутбол
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