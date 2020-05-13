У трьох європейських країнах оголосили про відновлення футбольного сезону

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Матчі повертаються до Чехії, Австрії та Португалії

Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні сайти футбольних ліг.

Перший матч чеської Фортуна-ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в якому зустрінуться "Тепліце" і ліберецький "Слован". Розклад решти турів стане відомо пізніше. Клубам залишилося провести по 6-7 матчів.

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží Restart proběhne v sobotu 23. 5. dohrávkou @FK_Teplice @FCSlovanLiberec



Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech. pic.twitter.com/t521h6echg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 12, 2020

Австрійський уряд оголосив про відновлення футбольних змагань з 30 травня. В цей день пройде фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Schon bald könnte der Ball wieder rollen. Die behördlichen Rahmenbedingungen sind seit heute Vormittag abgesteckt. Die HPYBET 2. Liga stellt zudem einen Antrag auf Saisonverlängerung über den 30.06. hinaus ans ÖFB-Präsidium.

Alle Infos: https://t.co/LiHPOYVPVw#BundesligaTeamwork pic.twitter.com/MBwa9fQ8EQ — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 12, 2020

Матчі чемпіонату Португалії після двомісячної паузи відновляться 4 червня. У цей день відбудеться один або кілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар буде доступний пізніше.

A Liga Portugal anunciou oficialmente nesta terça-feira que o regresso dos jogos da Liga NOS está apontado para 4 de junho de 2020. — SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2020

Матчі у всіх трьох країнах будуть проходити без глядачів на трибунах. Всі футболісти повинні будуть пройти тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон.