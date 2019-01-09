У трьох аеропортах Німеччини завтра пройдуть страйки

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Страйки повинні пройти у аеропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна та Штутгарта

Німецька профспілка ver.di закликала співробітників служби безпеки у трьох аеропортах країни провести завтра, 10 січня, попереджувальний страйк у зв'язку з тривалими переговорами щодо оплати праці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit Online.

Як повідомляється, страйки повинні пройти у аеропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна та Штутгарта.

Профспілка вимагає підвищення погодинної оплати праці до 20 євро для всіх працівників, які займаються перевірками у зоні контролю.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині скасували сотні рейсів через страйки у чотирьох аеропортах країни, в тому числі в хабі Франкфурта. Профспілка Verdi вимагала збільшити на 6% заробітну плату 2,3 млн працівників державного сектора на федеральному і місцевому рівні.

7 січня працівники служб безпеки двох берлінських аеропортів "Тегель" і "Шенефельд" вранці, 7 січня, провели страйк.

Профспілка вимагала підвищити оплату праці співробітників служби безпеки до 20 євро в годину. Черговий раунд тарифних переговорів з Федеральної асоціацією компаній з авіаційної безпеки завершився провалом.