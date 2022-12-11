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Треды в Twitter исчезнут? Маск планирует взяться за лимит на символы в твитах

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Воскресенье 11 декабря 2022 13:36
Треды в Twitter исчезнут? Маск планирует взяться за лимит на символы в твитах Фото: Треды в Twitter исчезнут? Маск планирует взяться за лимит на символы в твитах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumor.

Отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слухи об увеличении лимита символов до 4 тысяч, Маск ответил "да", однако не предоставил никакой дополнительной информации.

Отметим, что сначала лимит на количество символов в Twitter составил 140, а уже в 2017 году его увеличили до 280.

Ранее же компания планировала облегчить пользователям разбиение длинных цепочек постов на несколько твитов, являющихся частью потока. В то же время, намерение увеличить лимит символов вероятно устранит эту идею.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макс недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала. Городские власти Сан-Франциско начали проверку.

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Twitter Илон Маск
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