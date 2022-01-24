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Требуют 15 млн гривен: в Запорожье заминировали все школы и детсады

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье 24 января заминировали все городские школы и детские сады. Неизвестные потребовали выплатить 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZaБор.

В распоряжении издания оказался полный текст сообщения о минировании всех школ и детсадов Запорожья. В нем говорится, что в каждое учебное заведение заложено по 9 килограммов тротила.

В сообщении "минеры" называли себя KARNAVAL. Они заявили, что вместе с группировкой Gerex заложили взрывчатку в каждое учебное заведение Запорожья и потребовали выплатить им 15 млн гривен на номер мобильного телефона. На сбор денег они дали 2 часа.

Напомним, 24 января по Украине прокатилась волна минирований учебных заведений. Сообщения о заложенной взрывчатке в школах поступали из Одессы и Кривого Рога.

Отметим, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в городе Мелитополь Запорожской области.

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Министерство внутренних дел УкраиныЗапорожье