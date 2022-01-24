В Одессе заминировали все школы и ТРЦ
Фото: автомобиль патрульной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 24 января, поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. В данный момент в городе происходит эвакуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там проходит эвакуация", - пишет издание.
При это уточняется, что после этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.
Напомним, в понедельник, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Школьников планируют снова перевести на дистанционную форму обучения.