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Вимагають 15 млн гривень: у Запоріжжі замінували всі школи та дитсадки

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Запоріжжі 24 січня замінували всі міські школи та дитячі садки. Невідомі зажадали виплатити 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ZaБор.

У розпорядженні видання опинився повний текст повідомлення про мінування всіх шкіл і дитсадків Запоріжжя. У ньому йдеться, що в кожен навчальний заклад закладено по 9 кілограмів тротилу.

У повідомленні "мінери" називали себе KARNAVAL. Вони заявили, що разом з угрупованням gerex заклали вибухівку в кожен навчальний заклад Запоріжжя і зажадали виплатити їм 15 млн гривень на номер мобільного телефону. На збір грошей вони дали 2 години.

Нагадаємо, 24 січня по Україні прокотилася хвиля мінувань навчальних закладів. Повідомлення про закладену вибухівку в школах надходили з Одеси і Кривий Ріг.

Зазначимо, 21 січня Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного в серії мінувань у місті Мелітополь Запорізької області.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗапоріжжя