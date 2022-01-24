Вимагають 15 млн гривень: у Запоріжжі замінували всі школи та дитсадки
У Запоріжжі 24 січня замінували всі міські школи та дитячі садки. Невідомі зажадали виплатити 15 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ZaБор.
У розпорядженні видання опинився повний текст повідомлення про мінування всіх шкіл і дитсадків Запоріжжя. У ньому йдеться, що в кожен навчальний заклад закладено по 9 кілограмів тротилу.
У повідомленні "мінери" називали себе KARNAVAL. Вони заявили, що разом з угрупованням gerex заклали вибухівку в кожен навчальний заклад Запоріжжя і зажадали виплатити їм 15 млн гривень на номер мобільного телефону. На збір грошей вони дали 2 години.
Нагадаємо, 24 січня по Україні прокотилася хвиля мінувань навчальних закладів. Повідомлення про закладену вибухівку в школах надходили з Одеси і Кривий Ріг.
Зазначимо, 21 січня Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного в серії мінувань у місті Мелітополь Запорізької області.