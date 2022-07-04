Требует времени и усилий. Зеленский назвал тяжелую задачу ВСУ на фронте
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Враг продолжает обстрелы приграничных районов Сумской области, города Харьков и районов области, Донбасса. ВСУ день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Нам нужно переломить их. Это трудная задача, она требует времени и сверхчеловеческих усилий, но у нас нет альтернативы. Это о нашей независимости, о судьбе всего украинского народа", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня украинские военные отбили атаку на Сосновку. А оккупанты получили частичный успех во время штурма в направлении Мазанівки.
Арестович назвал бои за Лисичанск успешной военной операцией украинских военных.