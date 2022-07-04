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Требует времени и усилий. Зеленский назвал тяжелую задачу ВСУ на фронте

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 22:29
Требует времени и усилий. Зеленский назвал тяжелую задачу ВСУ на фронте Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Враг продолжает обстрелы приграничных районов Сумской области, города Харьков и районов области, Донбасса. ВСУ день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Нам нужно переломить их. Это трудная задача, она требует времени и сверхчеловеческих усилий, но у нас нет альтернативы. Это о нашей независимости, о судьбе всего украинского народа", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня украинские военные отбили атаку на Сосновку. А оккупанты получили частичный успех во время штурма в направлении Мазанівки.

Арестович назвал бои за Лисичанск успешной военной операцией украинских военных.

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Владимир Зеленский
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