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Арестович: оборона Северодонецка и Лисичанска - это успешная военная операция

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 15:50
Арестович: оборона Северодонецка и Лисичанска - это успешная военная операция Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП Украины (bukinfo.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Оборона Лисичанска и Северодонецка - это успешная военная операция. А ее задачи полностью выполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Алексея Арестовича.

По его словам, главными задачами этой спецоперации были:
- сковать основные силы противника;
- нанести им потери;
- выиграть время для поставки западного вооружения и совершенствования второй линии обороны;
- создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

"Все задачи операции выполнены: Химарсы здесь, потери у русских ужасные, вторая линия обороны в готовности ВСУ ведет контрнаступательные действия на трех участках фронта: под Вугледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском. Еще раз - россияне на 3-х (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на 3-х. Месяц назад мы вели на одном-двух, а они на пяти", - сказал Арестович.

Он убежден, что одно из главных достижений в обороне Северодонецка и Лисичанска - это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который "восемь лет влиял на наше мнение и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПу, 32-го блокпоста".

"Нам нужно воевать, как казаки - хитростью и маневром. Украинской армии не надо доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сто раз доказала). Украинской армии нужно похоронить российскую", - заявил советник главы ОП Украины.

Арестович отметил, что российская армия понесла потери, которые сводят на нет любые достижения - взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне.

"Лисичанск мы вернем. Мы снова сделали их красиво", - резюмировал он.

Напомним, 3 июля стало известно, украинские войска отошли из Лисичанска.

Президент Украины заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск.

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Алексей Арестович
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