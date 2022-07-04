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Потребує часу та зусиль. Зеленський назвав тяжку задачу ЗСУ на фронті

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 22:29
Потребує часу та зусиль. Зеленський назвав тяжку задачу ЗСУ на фронті Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ворог продовжує обстріли прикордонних районів Сумської області, міста Харків і районів області, Донбасу. ЗСУ день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, воно потребує часу і надлюдських зусиль, але в нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про долю всього українського народу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні українські військові відбили атаку на Соснівку. А окупанти отримали частковий успіх під час штурму в напрямку Мазанівки.

Арестович назвав бої за Лисичанськ успішною воєнною операцією українських військових.

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Володимир Зеленський
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