Требование РФ об обмене Цемаха подтверждает причастность к катастрофе MH17, - Баканов

Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

Невыдача Цемаха означала бы прекращение переговоров по обмену, заявил глава СБУ

Включение свидетеля по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 Владимира Цемаха в список на обмен удерживаемых между Украиной и РФ свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает "Интерфакс-Украина".

Баканов, комментируя выдачу Цемаха России, подчеркнул, что решение относительно списков было продуманным и взвешенным главой государства Владимиром Зеленским, "поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с РФ".

Кроме того, глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".

Также Баканов подчеркнул, что с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Он заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ. По словам Зеленского, Цемаха допросили не только перед возвращением в РФ.

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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