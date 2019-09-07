ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Требование РФ об обмене Цемаха подтверждает причастность к катастрофе MH17, - Баканов

Новости » Общество    07.09.2019 - 18:36
Требование РФ об обмене Цемаха подтверждает причастность к катастрофе MH17, - Баканов
Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

Невыдача Цемаха означала бы прекращение переговоров по обмену, заявил глава СБУ

Включение свидетеля по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 Владимира Цемаха в список на обмен удерживаемых между Украиной и РФ свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает "Интерфакс-Украина".

Баканов, комментируя выдачу Цемаха России, подчеркнул, что решение относительно списков было продуманным и взвешенным главой государства Владимиром Зеленским, "поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с РФ".

Кроме того, глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".

Также Баканов подчеркнул, что с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Он заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ. По словам Зеленского, Цемаха допросили не только перед возвращением в РФ.

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

79

СБУ назвала место прибытия пленных украинцев Аваков и Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь"
Новости Украины Служба безопасности УкраиныИван Баканов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь