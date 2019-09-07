ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вимога РФ про обмін Цемаха підтверджує причетність до катастрофи MH17, - Баканов

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 18:36
Вимога РФ про обмін Цемаха підтверджує причетність до катастрофи MH17, - Баканов
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

Невидача Цемаха означала б припинення переговорів з обміну, заявив глава СБУ

Включення свідка у справі про знищення "Боїнга" рейсу MH17 Володимира Цемаха в список на обмін утримуваних між Україною і РФ свідчить про підтвердження причетності Росії до катастрофи МН17. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, передає "Інтерфакс-Україна".

Баканов, коментуючи видачу Цемаха Росії, підкреслив, що рішення щодо списків було продуманим і зваженим главою держави Володимиром Зеленським, "оскільки відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачало припинення переговорів з РФ".

Крім того, глава СБУ зазначив: "Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до краху МН17".

Також Баканов підкреслив, що з Цемахом після затримання проводилися слідчі дії, всі дані долучені до матеріалів справи. Він запевнив, що Україна докладе всі зусилля для того, щоб причетні до краху МН17 були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що свідок у справі про катастрофу MH17 Володимир Цемах був допитаний перед відправкою в РФ. За словами Зеленського, Цемаха допитали не тільки перед поверненням в РФ.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

79

СБУ назвала місце прибуття полонених українців Аваков і Баканов прибули в аеропорт "Бориспіль"
Новини України Служба безпеки УкраїниІван Баканов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся