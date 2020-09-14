Требование отпустить Навального в Германию поступило из Кремля, - Reuters

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Требование отпустить российского оппозиционера Алексея Навального из больницы в Омске и отправить его на лечение в Германию поступил напрямую из администрации президента Российской Федерации. В Кремле эту информацию опровергают.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в омском медицинском учреждении.

По словам собеседника, причины сотрудникам больницы не объясняли.

"Мы сидели в кабинете (в больнице), когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного… и работа началась. Все вздохнули с облегчением", - сообщил источник.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

"Нет, это неправда. Администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны", - сказал он.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа в самолете. Он был госпитализирован в больницу Омска. Местные врачи заявили, что в его организме не было ядов. Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику в Берлине, где немецкие медики установили, что оппозиционер был отравлен "Новичком".

Ранее сообщалось, что Навального отключили от аппарата ИВЛ и он уже самостоятельно встает с койки.

Кроме того, генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи. При этом немецкая сторона обращает внимание, что информацию о состоянии Навального может сообщить только с его согласия.