Навальный уже встает с койки, его отключили от ИВЛ

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, уже самостоятельно встает с койки. Его также окончательно отключили от искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении берлинской клиники "Шарите".

Сообщается, что состояние Навального продолжает улучшаться.

"Пациента стало возможным полностью отключить от ИВЛ. Он становится все более мобильным и уже может временно покинуть койку", - говорится в сообщении клиники.

Также врачи добавили, что публикуют информацию о состоянии Навального по согласованию с ним и его женой.

Напомним, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом класса "Новичок". Сегодня об итогах французских исследований российскому президенту Владимиру Путину сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Навальный полностью пришел в сознание после отравления еще на прошлой неделе. По данным немецких СМИ, он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.