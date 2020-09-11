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В Берлине назвали условие передачи материалов России по Навальному

Берлин, Пятница 11 сентября 2020 14:29
В Берлине назвали условие передачи материалов России по Навальному
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении Российской Федерации правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. При этом было отмечено, что информацию о состоянии Навального, прокуратура может сообщить с его согласия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

"Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и для получения в связи с этим информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что "другая информация пока недоступна" по данному вопросу.

Напомним, Германия передала результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Ранее стало известно, что Навальный полностью пришел в сознание, он снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности того, что было перед потерей сознания на борту самолета в РФ.

Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа, его госпитализировали в Омске. После перевода в берлинскую клинику "Шарите" немецкие специалисты пришли к выводу, что оппозиционера отравили ядом "Новичок".

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