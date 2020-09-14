Вимога відпустити Навального в Німеччину надійшла з Кремля - Reuters

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Вимогу відпустити російського опозиціонера Олексія Навального з лікарні в Омську і відправити його на лікування в Німеччину надійшла безпосередньо з адміністрації президента Російської Федерації. У Кремлі цю інформацію спростовують.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в омському медичному закладі.

За словами співрозмовника, причини співробітникам лікарні не пояснювали.

"Ми сиділи в кабінеті (у лікарні), коли подзвонили з Кремля і сказали відпустити хворого... і робота почалася. Всі зітхнули з полегшенням", - повідомило джерело.

Проте прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

"Ні, це неправда. Адміністрація президента не контролює лікарів ні в Омську, ні в інших містах нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня в літаку. Він був госпіталізований в лікарню Омська. Місцеві лікарі заявили, що в його організмі не було отрут. Через два дні Навальний був доставлений в клініку в Берліні, де німецькі медики встановили, що опозиціонер був отруєний "Новачком".

Раніше повідомлялося, що Навального відключили від апарату ШВЛ і він вже самостійно встає з ліжка.

Крім того, генпрокуратура Берліна підтвердила отримання запиту від Росії про надання правової допомоги. При цьому німецька сторона звертає увагу, що інформацію про стан Навального може повідомити тільки з його згоди.