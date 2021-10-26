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Требовали деньги за "защиту": в Чехии задержали участников украинской преступной группировки

Автор: Сергей Пышкин

На юге Моравы в Чехии, в рамках операции, оперативники задержали членов так называемой "Луганской бригады". Преступники требовали средства у местных за "защиту".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии.

Во время операции были задержаны 5 мужчин и 2 женщин.

"Операция касалась долговременной насильственной криминальной деятельности украинской организованной преступной группы, направленной на вымогательство", - пишет пресс-служба.

Члены группировки направляли свою преступную деятельность прежде всего против граждан Украины, которые живут в Чехии. Злоумышленники требовали у жертв единовременную или систематическую выплату суммы за, якобы, "защиту". Чтобы запугать граждан - преступники прибегали к давлению различных форм и интенсивности.

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе МИД, консульство Украины в Брно уже обратилось в правоохранительные органы Чехии для получения официальной информации по этому делу.

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