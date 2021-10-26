Требовали деньги за "защиту": в Чехии задержали участников украинской преступной группировки

Во время операции были задержаны 5 мужчин и 2 женщин.

"Операция касалась долговременной насильственной криминальной деятельности украинской организованной преступной группы, направленной на вымогательство", - пишет пресс-служба.

Члены группировки направляли свою преступную деятельность прежде всего против граждан Украины, которые живут в Чехии. Злоумышленники требовали у жертв единовременную или систематическую выплату суммы за, якобы, "защиту". Чтобы запугать граждан - преступники прибегали к давлению различных форм и интенсивности.

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе МИД, консульство Украины в Брно уже обратилось в правоохранительные органы Чехии для получения официальной информации по этому делу.