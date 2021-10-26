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Вимагали гроші за "захист": у Чехії затримали учасників української злочинної банди

Автор: Сергій Пишкін

На півдні Морави у Чехії, в рамках операції, оперативники затримали членів так званої "Луганської бригади". Злочинці вимагали кошти у місцевих за "захист".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії.

Під час операції було затримано 5 чоловіків й 2 жінок.

"Операція стосувалася довготривалої насильницької кримінальної діяльності української організованої злочинної групи, спрямованої на вимагання", - пише пресслужба.

Члени групування спрямовували свою злочинну діяльність передусім проти громадян України, які живуть у Чехії. Зловмисники вимагали в жертв одноразову або систематичну виплату суми за, нібито, “захист”. Аби залякати громадян - злочинці вдавалися до тиску різних форм й інтенсивності.

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі МЗС, консульство України в Брно вже звернулося до правоохоронних органів Чехії задля отримання офіційної інформації у цій справі.

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