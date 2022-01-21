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Требовал взятку 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутату дали 7 лет тюрьмы

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Хмельницкая область, Пятница 21 января 2022 17:53
Требовал взятку 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутату дали 7 лет тюрьмы Фото: депутат требовал взятку в размере 50 000 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Депутат Хмельницкого областного совета от фракции "За конкретные дела" Николай Харкавый требовал взятку в размере 50 тысяч долларов. За эти деньги он обещал должность директора лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия коррупции в Telegram.

Получить неправомерную выгоду политик хотел от исполняющей обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната "Славутинка". У женщины заканчивался контракт, потому депутат предложил ей за деньги обеспечить победу в будущем конкурсе на должность директора. Также он обещал помочь с возобновлением финансирования на строительство спортзала с бассейном - это более 20 млн гривен.

Правоохранители задержали политика. Харкавого поймали в гостинично-ресторанном комплексе, зарегистрированном на его жену. Суд приговорил политика к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, столичные правоохранители разоблачили главного специалиста сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування" на получении 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении.

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