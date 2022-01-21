ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вимагав хабар 50 тисяч доларів за посаду директора ліцею: депутату дали 7 років ув'язнення

Новость на русском →
Хмельницька область, П'ятниця 21 січня 2022 17:53
Вимагав хабар 50 тисяч доларів за посаду директора ліцею: депутату дали 7 років ув'язнення Фото: депутат вимагав хабар у розмірі 50 000 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Депутат Хмельницької обласної ради від фракції "За конкретні справи" Микола Харкавий вимагав хабар у розмірі 50 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посаду директора ліцею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії корупції в Telegram.

Отримати неправомірну вигоду політик хотів від виконуючої обов'язки директора Кам'янець-Подільської школи-інтернату "Славутинка". У жінки закінчувався контракт, тому депутат запропонував їй за гроші забезпечити перемогу в майбутньому конкурсі на посаду директора. Також він обіцяв допомогти з відновленням фінансування на будівництво спортзалу з басейном - це понад 20 млн гривень.

Правоохоронці затримали політика. Харкавого впіймали у готельно-ресторанному комплексі, зареєстрованому на його дружину. Суд засудив політика до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили головного спеціаліста сектора закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на одержанні 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. Наразі зазначеній особі повідомлено про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі