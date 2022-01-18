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Требовал 600 тысяч гривен: Работника "Укргазвыдобування" поймали на взятке

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 12:18
Требовал 600 тысяч гривен: Работника "Укргазвыдобування" поймали на взятке Фото: полицейский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Столичные правоохранители разоблачили главного специалиста сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування" на получении 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, АО "Укргазвыдобування" заключило с предприятием ряд договоров по поставке спецодежды в течение 90 дней с даты их заключения. Однако из-за обстоятельств, которые не зависели от предприятия, выполнение условий договоров в установленные сроки оказалось невозможным", - говорится в сообщении.

Учитывая это, предприятием в адрес АО "Укргазвыдобування" были направлены соответствующие письма с просьбой подписания дополнительных соглашений к договорам с целью перенесения сроков их выполнения",

"В свою очередь, чиновник АО "Укргазвыдобування" встретился с представителем предприятия и сообщил, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции ему необходимо предоставить 600 тысяч гривен", - уточнили в ведомстве.

Совершить сделку так и не удалось. Должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения первой части неправомерной выгоды в размере 400 тысяч гривен.

"В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрениях чиновнику - организатору коррупционной схемы, а также его сообщникам. Злоумышленники требовали взятки с раненых на Донбассе воинов ВСУ.

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