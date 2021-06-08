UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Требовал взятки за "правильное" решение: в Днепре СБУ разоблачила судью на коррупции

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с НАБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила на коррупции одного из районных судей Днепра. Отмечается, что за 2,5 тысячи долларов чиновник выносил неправосудные решения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение.

"Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства Украины, судья требовал 2,5 тысячи долларов",- говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.

Фото: задержание судьи в Днепре (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского городского районного суда Киевской области. Ее признали виновной в получении взятки.

Ранее НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныкоррупциявзяткаСуд