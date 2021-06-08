Требовал взятки за "правильное" решение: в Днепре СБУ разоблачила судью на коррупции

По информации силового ведомства, в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение.

"Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства Украины, судья требовал 2,5 тысячи долларов",- говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.