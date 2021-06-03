Судья в Броварах получила шесть лет тюрьмы за тысячу евро взятки
Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области. Ее признали виновной в получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
Так, коллегия судей ВАКС признал судью виновным в получении 1 тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
"По приговору суда для судьи назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.
Отметим, что судью Броварского горрайонного суда Киевской области разоблачили на взятке в 2017 году.
Ранее НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.
Впоследствии следователи НАБУ провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в котором, по данным следствия, причастен брат главы Окружного админсуда Павла Вовка.