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Судья в Броварах получила шесть лет тюрьмы за тысячу евро взятки 

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Четверг 03 июня 2021 14:13
Судья в Броварах получила шесть лет тюрьмы за тысячу евро взятки  Фото: судью из Броваров приговорили к 6 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области. Ее признали виновной в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Так, коллегия судей ВАКС признал судью виновным в получении 1 тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"По приговору суда для судьи назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Отметим, что судью Броварского горрайонного суда Киевской области разоблачили на взятке в 2017 году.

Ранее НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

Впоследствии следователи НАБУ провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в котором, по данным следствия, причастен брат главы Окружного админсуда Павла Вовка.

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