Судья в Броварах получила шесть лет тюрьмы за тысячу евро взятки 

Так, коллегия судей ВАКС признал судью виновным в получении 1 тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"По приговору суда для судьи назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Отметим, что судью Броварского горрайонного суда Киевской области разоблачили на взятке в 2017 году.