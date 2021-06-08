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Вимагав хабарі за "правильне" рішення: у Дніпрі СБУ викрила суддю на корупції

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрила на корупції одного з районних суддів Дніпра. Зазначається, що за 2,5 тисячі доларів посадовець виносив неправосудні рішення.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, в одному із судових процесів суддя запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду.

"Щоб "закрити очі" на порушення законодавства України, суддя вимагав 2,5 тисячі доларів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Фото: затримання судді в Дніпрі (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Її визнали винною в отриманні хабаря.

Раніше НАБУ затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

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