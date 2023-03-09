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Треба захистити енергетичну інфраструктуру. Зеленський провів нараду після обстрілу росіян

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою, на якій обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду", - написав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні росіяни обстріляли Київ, Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Одеську, Житомирську, Кіровоградську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську та Запорізьку області.

Президент подякував силам ППО за вагому роботу та захист українців.

"Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали", - написав він.

Зеленський впевнений, що попри російські атаки ми разом забезпечимо незламність України.

Нагадаємо, у четвер окупанти в черговий раз масовано обстріляли територію України. В результаті удару є загиблі, також зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури.

Загалом росіяни випустили по Україні 81 ракету та 8 безпілотників. Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти Україниенергетики