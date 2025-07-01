"Треба виправдати очікування". Навроцький зробив заяву щодо вступу України до ЄС та НАТО

Україна не може зараз вступити у НАТО, поки перебуває у стані війни. Таким чином, її вступ втягне у війну усі країни-члени альянсу.
Про це заявив новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Сьогодні Україна не має можливості вступити до НАТО. Вона перебуває у стані війни, і її вступ автоматично спричинить вступ у війну всіх країн-членів НАТО. Тому немає сенсу переглядати це питання", – заявив Навроцький.
Він також виступив проти безумовного вступу України до ЄС, та послався на необхідність виправдати "певні очікування".
"Я проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського Союзу, стати його частиною", – повідомив новообраний президент Польщі.
При цьому Навроцький впевнений, що в інтересах Польщі та Європи в цілому, щоб Україна була частиною західного світу.
"Це не обов’язково має бути пов’язано зі вступом до НАТО, що неможливо, або до Європейського Союзу, що є дуже віддаленою перспективою", – додав він.
Нагадаємо, наприкінці травня напередодні другого туру президентських виборів, Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена в обмін на підтримку. Однією з них була обіцянка не пускати Україну в НАТО.
Також ми писали, що після перемоги на виборах Навроцький заявив, що очікує продовження тісного партнерства з Україною.
"Я з нетерпінням чекаю продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не тільки хорошого діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", - написав він у соцмережі Х у відповідь на привітання президента України Володимира Зеленського.
Подібний розбір, чому перемога Навроцького може бути проблемою для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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