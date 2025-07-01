"Треба виправдати очікування". Навроцький зробив заяву щодо вступу України до ЄС та НАТО

"Сьогодні Україна не має можливості вступити до НАТО. Вона перебуває у стані війни, і її вступ автоматично спричинить вступ у війну всіх країн-членів НАТО. Тому немає сенсу переглядати це питання", – заявив Навроцький.

Він також виступив проти безумовного вступу України до ЄС, та послався на необхідність виправдати "певні очікування".

"Я проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського Союзу, стати його частиною", – повідомив новообраний президент Польщі.

При цьому Навроцький впевнений, що в інтересах Польщі та Європи в цілому, щоб Україна була частиною західного світу.

"Це не обов’язково має бути пов’язано зі вступом до НАТО, що неможливо, або до Європейського Союзу, що є дуже віддаленою перспективою", – додав він.