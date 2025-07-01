"Надо оправдать ожидания". Навроцкий сделал заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

"Сегодня Украина не имеет возможности вступить в НАТО. Она находится в состоянии войны, и ее вступление автоматически повлечет вступление в войну всех стран-членов НАТО. Поэтому нет смысла пересматривать этот вопрос", - заявил Навроцкий.

Он также выступил против безусловного вступления Украины в ЕС, и сослался на необходимость оправдать "определенные ожидания".

"Я против безусловного вступления Украины в Европейский Союз. Многие страны, в частности Польша, годами ждали, чтобы оправдать определенные ожидания Европейского Союза, стать его частью", - сообщил новоизбранный президент Польши.

При этом Навроцкий уверен, что в интересах Польши и Европы в целом, чтобы Украина была частью западного мира.

"Это не обязательно должно быть связано со вступлением в НАТО, что невозможно, или в Европейский Союз, что является очень отдаленной перспективой", - добавил он.