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"Треба цю тему закривати": Зеленський анонсував закони проти кол-центрів

21:56 01.09.2026 Вт
1 хв
Глава держави наголосив, що відповідні кроки правоохоронців вже є
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

В середу, 2 вересня, український президент подасть до парламенту законопроєкти проти шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати", - наголосив глава держави.

Президент заявив, що вже є відповідні кроки правоохоронців, а тепер потрібні законодавчі.

"Всі організатори кол-центрів повинні відповідати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.

Крім того, нещодавно правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.

РБК-Україна також писало, що українців попереджають про нову фішингову схему, у межах якої зловмисники розсилають електронні листи нібито від імені Державної податкової служби.

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Володимир ЗеленськийВерховна радаШахраї