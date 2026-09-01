"Треба цю тему закривати": Зеленський анонсував закони проти кол-центрів

"Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати", - наголосив глава держави.

Президент заявив, що вже є відповідні кроки правоохоронців, а тепер потрібні законодавчі.

"Всі організатори кол-центрів повинні відповідати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.

Крім того, нещодавно правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.