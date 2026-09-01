"Надо эту тему закрывать": Зеленский анонсировал законы против колл-центров

"Завтра утром в Верховную Раду я направлю законопроекты об ужесточении уголовной ответственности для тех, кто организует мошеннические колл-центры. Надо эту тему закрывать", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что уже есть ответные шаги правоохранителей, а теперь нужны законодательные.

"Все организаторы колл-центров должны отвечать", - отметил Зеленский.

Напомним, в августе правоохранители по всей стране проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Их работники привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

Кроме того, недавно правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.