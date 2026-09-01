RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Надо эту тему закрывать": Зеленский анонсировал законы против колл-центров

21:56 01.09.2026 Вт
1 мин
Глава государства подчеркнул, что соответствующие шаги правоохранителей уже есть
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

В среду, 2 сентября, украинский президент подаст в парламент законопроекты против мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Завтра утром в Верховную Раду я направлю законопроекты об ужесточении уголовной ответственности для тех, кто организует мошеннические колл-центры. Надо эту тему закрывать", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что уже есть ответные шаги правоохранителей, а теперь нужны законодательные.

"Все организаторы колл-центров должны отвечать", - отметил Зеленский.

Напомним, в августе правоохранители по всей стране проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Их работники привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

Кроме того, недавно правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

РБК-Украина также писало, что украинцев предупреждают о новой фишинговой схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают электронные письма якобы от имени Государственной налоговой службы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВерховная радаМошенники