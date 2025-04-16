РФ може оголосити про закінчення "енергетичного перемир'я" та посилити обстріли, - ISW

Російська Федерація (РФ) може незабаром заявити про завершення "енергетичного перемир'я" та посилити удари по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пише ISW, досі точні параметри перемир'я, включаючи дату його завершення, залишаються незрозумілими. Водночас голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров, у коментарі російським ЗМІ заявив, що "таких домовленостей (енергетичного, - ред.) немає" та нагадав, що Росія відхилила пропозицію Вашингтона щодо 30-денного повного припинення вогню.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков , своєю чергою, 15 квітня заявив, що Кремль уточнить дату закінчення "енергетичного перемир'я" у Міністерства оборони Росії й додав, що "все залежатиме від подальших наказів верховного головнокомандувача Володимира Путіна".

Окремо ISW додає, що з 18 березня російські офіційні особи, не маючи жодних доказів, регулярно звинувачують Україну у порушенні "енергетичного перемир'я".

"Російські війська можуть посилити дальні удари по Україні найближчими днями, оскільки перемир'я добігає кінця", - додає Інститут вивчення війни.