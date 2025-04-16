Росія може вдарити по Україні на Великдень ще жорстокіше, - МЗС Литви
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс попередив про можливу нову атаку Росії на Великдень. За його словами, Кремль може вдатися до ще жорсткіших дій.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Будріс висловив стурбованість з приводу можливих нових жорстоких атак Росії на Україну у зв'язку з Великодніми святами.
Після терористичної атаки на Суми в Вербну неділю, він зазначив, що це може бути лише початком більш страшних атак з боку Кремля, особливо на Великдень.
"Цього тижня Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня - я не сумніваюся, що Росія подасть щось ще страшніше на Великдень. Можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: дивіться, санкції потрібно посилювати", - заявив Будрис.
За його словами, атака на Суми стала своєрідним каталізатором для більш рішучих дій з боку Європейського Союзу. Будрис підкреслив, що санкції повинні бути посилені, а ЄС має прийняти конкретні кроки для підтримки України.
"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною в цьому семестрі, якщо ми зазнаємо краху на санкціях, то ми вже не можемо говорити про якусь геополітичну суб'єктність ЄС, ми більше не можемо говорити про те, щоб мати якийсь вплив у світ", - застеріг Будрис.
Окрім цього, Литва виступає за розширення санкцій, зокрема щодо російської атомної енергетики та "тіньового флоту", що допомагає обходити санкції.
Він зазначив, що Литва активно працює над підготовкою нового пакету санкцій, і сподівається, що він буде прийнятий на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що 13 квітня у Вербну неділю російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.
За останніми даними, відомо, що постраждало 119 людини.
У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, Литва виступає за розширення санкцій проти Росії у рамках 17-го пакету, зокрема щодо держкорпорації "Росатом", російського скрапленого газу.
Будріс заявив про необхідність цих кроків на тлі продовження агресії Кремля, підкресливши важливість додаткових обмежень для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
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