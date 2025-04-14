Стратегія Кремля: чому Путін б’є по цивільних українцях під час розмов про "мир"

Росія продовжує терор проти українців й доказ тому - удари з великою кількістю жертв у Кривому Розі та Сумах. Не виключено, що агресор в рамках своєї стратегії й надалі продовжуватиме цілеспрямовані атаки по цивільних.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що спільного в цих атаках і якою є стратегія Кремля.

Головне:

Чому Путін атакує мирних українців саме на тлі переговорів зі США?

Чи є масові жертви в Кривому Розі та Сумах частиною загальної стратегії Кремля?

Що стоїть за варварськими обстрілами українських міст?

Чи намагається Путін таким чином зламати волю українців до спротиву?

Чи повторюватимуться обстріли мирних міст і чому це важливо для Путіна?

Елемент загальної стратегії Кремля

Путінська армія 4 квітня для обстрілу Кривого Рогу застосувала балістичну ракету "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі над житловим мікрорайоном.

Така варварська атака була розрахована на максимальне ураження площі та великої кількості людей. Що в підсумку призвело до загибелі 19 людей, дев'ять з яких - діти. За кілька годин місто було атаковане ще й ударними безпілотниками, що спричинило пожежі в деяких районах, одна людина загинула.

Попри те, що світом облетіли світлини з кадрами загиблих з дитячого майданчика, у Міноборони РФ цинічно відзвітували про "враження місця наради з командирами та інструкторами в одному з ресторанів Кривого Рогу". У Кремлі тим часом продовжили брехати, що "не б'ють по цивільних". Натомість Генштаб ЗСУ офіційно спростував російську брехню.

Вже згодом, росіяни фактично тим же почерком повторили терористичну атаку. 13 квітня у Вербну неділю ворог випустив дві балістичні ракети по самому центру Сум. При цьому противник знову запустив ракети у касетному виконанні. Атака призвела до загибелі 35 людей, а ще 119 отримали поранення (серед жертв та потерпілих також є діти).

Вчергове, намагаючись виправдати свій терористичний удар по мирних українцях, Міноборони РФ вигадало версію про удар "Іскандерів" по місцю "проведення наради командного складу ЗСУ".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець в коментарі РБК-Україна зазначає, що удари росіян по Кривому Рогу і Сумах варто розцінювати як цілеспрямований терор проти цивільних.

"По-перше, я вважаю, що це дійсно спрямований терор саме проти мирного населення. По-друге, я вважаю, що це один з елементів загальної стратегії Кремля, яку він реалізує в ході війни", - каже Машовець.

На його думку, метою саме цього елементу є вплив на громадську свідомість українського народу.

"А саме такий спосіб, як нанесення потужних ударів, пов'язаних з великою кількістю жертв серед мирного, є найбільш ефективним у сенсі впливу. Саме такі випадки (на думку Кремля) мають дуже швидко здійснити вплив масово на свідомість людей", - додає експерт.

Чому Путін б'є по цивільних українцях на тлі переговорів зі США

Зазначимо, що ці удари РФ відбуваються в той час, коли президент США Дональд Трамп намагається досягти всеосяжного припинення вогню, не кажучи вже про те, що поки що йому не вдалось змусити РФ дотримуватись навіть енергетичного.

Примітно, що після атаки РФ по Кривому Рогу, Трамп, який останнім часом хоч і не різко, але все ж висловлює невдоволення діями Москви, закликав Росію "ворушитися", щоб завершити війну в Україні.

Також 11 квітня відбулася зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Втім, поки Вашингтон продовжував дипломатичні зусилля, Москва вкотре здійснила терористичну атаку проти українців, націлившись вже на місто Суми.

Коментуючи смертоносну атаку військ РФ, Трамп назвав обстріл Сум "жахливим" та додав, що "росіяни припустилися помилки"

"Мені сказали, що росіяни припустилися помилки, але я вважаю це жахливим. Ця війна - жахлива. Так, це їхня помилка, але запитайте їх самих", - заявив очільник Білого дому.

Втім, виникає питання - навіщо Путін активно вдається до обстрілу українських міст саме на тлі перемовин зі США щодо припинення російсько-української війни? За словами експерта Машовця, диктатор очевидно вважає терористичні удари більш важливими для себе в сенсі ведення війни, ніж власне самі перемовини.

"Ну, тобто він (Путін - ред.) не відноситься до них серйозно", - акцентує експерт.

Подібні удари продовжуватимуться?

Той факт, що удари по Україні продовжуються під час будь-яких переговорних треків, показує, що Путін прагне не до миру, а капітуляції України або замороження конфлікту на своїх умовах. На цьому наголошує українська влада, яка закликає Захід до тиску на главу Кремля.

Оцінки Трампа, що Путін "готовий до миру" не збігаються з реальністю, адже навіть коли формально ведуться переговори про припинення вогню, Росія не припиняє обстрілів, а навпаки б'є з більшою силою. Тож виникає ще одне питання - чи може глава Кремля спеціально себе показувати божевільним перед США з якоюсь метою?

"Це вже ми вступаємо на стежку допусків. Що він там, як він там показує, сумасшедшим чи божевільним, чи які він там хоче показати - це скоріше якісь справи допусків, домислів, конспірології", - відповідає оглядач Машовець.

На уточнююче питання, чи означає це, що є загроза що такі цілеспрямовані удари Росії по цивільних українцях повторюватимуться, експерт відповів ствердно.

"Так, є. Це просто цілком реально", - підсумував співрозмовник.