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Треба повертатись в реальність. Подоляк висміяв путінські причини початку війни

Новость на русском →
Неділя 25 грудня 2022 13:18
Треба повертатись в реальність. Подоляк висміяв путінські причини початку війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російський президент Володимир Путін у звичній для нього манері регулярно придумає нові причини початку війни в Україні. Жалюгідному диктатору варто почати повертатись до реальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, саме Росія одноосібно напала на Україну та продовжує вбивати наших громадян. Жодних інших "країн, мотивів та геополітики" не існує.

"Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому ми рухаємося до трибуналу", - додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Михайло Подоляк також нещодавно різко висловився про так звані "мирні" ініціативи Росії після того, як вона жорстоко обстріляла Херсон. Внаслідок російського удару в місті постраждали 68 мирних жителів.

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