Надо возвращаться в реальность. Подоляк высмеял путинские причины начала войны
Российский президент Владимир Путин в привычной для него манере регулярно придумает новые причины начала войны в Украине. Жалкому диктатору следует начать возвращаться к реальности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, именно Россия единолично напала на Украину и продолжает убивать наших граждан. Никаких других "стран, мотивов и геополитики" не существует.
"Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому мы движемся к трибуналу", - добавил советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Михаил Подоляк также недавно резко высказался о так называемых "мирных" инициативах России после того, как она жестоко обстреляла Херсон. В результате российского удара в городе пострадали 68 мирных жителей.
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