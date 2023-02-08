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Треба говорити про цей етап війни конкретно. Подоляк пояснив, чому Зеленський поїхав до Британії

Новость на русском →
Середа 08 лютого 2023 17:26
Треба говорити про цей етап війни конкретно. Подоляк пояснив, чому Зеленський поїхав до Британії Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський відправився до Великої Британії для того, аби пришвидшити постачання військової допомоги для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Чому саме сьогодні президент знаходиться у Великобританії? Тому що треба про цей етап війни говорити конкретно. Нам потрібні певні види і певні обсяги номенклатурної зброї. В даному випадку мається на увазі… крім літаків нам потрібні дальнобійні ракети, крім дальнобійних ракет треба пришвидшити постачання танків", - сказав він.

За словами Подоляка, цей етап характеризується потребою у цій зброї. Так, Зеленський буде про це не лише натякати, але й прямо говорити. Оскільки кожен день - це конкретна ціна, яку Україна платить за право Європи бути вільною.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув з візитом до Британії. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом III та виступив перед парламентом.

Після свого візиту до Лондона президент планує полетіти до Парижа, де він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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