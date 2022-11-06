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Треба більше, чим рік чи два: угорський єврокомісар не вірить у швидкий вступ України в ЄС

Фото: угорський єврокомісар не вірить в швидкий вступ України в ЄС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї вважає, що Україні знадобиться більше року чи двох для завершення процесу підготовки до початку переговорів про вступ в Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію німецького видання Welt.

"З огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два", - сказав Варгеї.

При цьому він зазначив, що Україна прагне до швидкого просування реформ і пришвидшення роботи, необхідної для їх реалізації.

"Це позитивно, але не всі сім реформ можуть бути виконані швидко", - заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Україна може отримати оцінку прогресу щодо вступу до Європейського союзу ще до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський заявляв, що оцінка прогресу України щодо вступу до ЄС має відбутися до оприлюднення наступного пакету у рамках політики розширення.

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