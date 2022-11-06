Надо больше, чем год или два: венгерский еврокомиссар не верит в скорое вступление Украины в ЕС

Еврокомиссар по расширению Оливера Варгеи считает, что Украине понадобится более года или двух для завершения процесса подготовки к началу переговоров о вступлении в Европейский союз.

"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше времени, чем год или два", - сказал Варгеи.

При этом он отметил, что Украина стремится к быстрому продвижению реформ и ускорению работы, необходимой для их реализации.

"Это положительно, но не все семь реформ могут быть выполнены быстро", – заявил он.