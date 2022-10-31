Вступ України до ЄС. Зеленський очікує ясності щодо старту переговорів до кінця року
Україна може отримати оцінку прогресу щодо вступу до Європейського союзу ще до кінця 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
Під час переговорів, окрім іншого, сторони обговорили весь спектр взаємодії в межах Європейського Союзу, адже Чехія до кінця 2022 року головує у Раді Європейського союзу. Зеленський також виразив надію, що ще за часів головування Чехії Україна отримає оцінку прогресу щодо вступу в ЄС.
"Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави. А також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції. Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які були надані нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський заявляв, що оцінка прогресу України щодо вступу до ЄС має відбутися до оприлюднення наступного пакету у рамках політики розширення.
В свою чергу, посол ЄС Матті Маасікас оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу за два роки. Таке прагнення українського керівництва він назвав "оптимістичним, енергійним та рішучим".