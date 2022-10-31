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Вступ України до ЄС. Зеленський очікує ясності щодо старту переговорів до кінця року

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 20:55
Вступ України до ЄС. Зеленський очікує ясності щодо старту переговорів до кінця року Фото: прем'єр Чехії Петр Фіала та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Україна може отримати оцінку прогресу щодо вступу до Європейського союзу ще до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Під час переговорів, окрім іншого, сторони обговорили весь спектр взаємодії в межах Європейського Союзу, адже Чехія до кінця 2022 року головує у Раді Європейського союзу. Зеленський також виразив надію, що ще за часів головування Чехії Україна отримає оцінку прогресу щодо вступу в ЄС.

"Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави. А також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції. Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які були надані нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський заявляв, що оцінка прогресу України щодо вступу до ЄС має відбутися до оприлюднення наступного пакету у рамках політики розширення.

В свою чергу, посол ЄС Матті Маасікас оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу за два роки. Таке прагнення українського керівництва він назвав "оптимістичним, енергійним та рішучим".

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