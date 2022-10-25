Зеленський назвав термін, коли чекає на оцінку прогресу щодо вступу до ЄС

Оцінка прогресу України щодо вступу до Європейського Союзу має відбутися до оприлюднення наступного пакету у рамках політики розширення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.