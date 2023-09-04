Окупанти обговорили скільки ще треба мобілізованих з РФ (перехоплення)

Окупант скаржиться на те, що армія РФ зазнає великих втрат.

Він також розповів, що разом з товаришем вживав наркотичні речовини і потім почав обстрілювати своїх же з кулемета.

"У нас там пожежа була, БК зірвався, і ми по своїх як дали з кулемета", - каже він.

Росіянин розповів, що на його напрямку було знищено 3 тисячі окупантів, які приїхали з Бурятії. При цьому він вважає, що для перемоги у війні необхідно мобілізувати ще 600 тисяч росіян.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, у Росії восени минулого року проводили так звану часткову мобілізацію. У деяких регіонах таке рішення Кремля викликало протести, а також побільшало підпалів військкоматів.

Крім того, у Росії на тлі програшів на полі бою взялися реформувати армію. Зокрема, росіянам тепер будуть розсилати повістки онлайн. У квітні цього року російський диктатор Путін підписав закон про електронні повістки в Росії. Також цей закон забороняє росіянам залишати РФ після вручення повістки.

Крім того, за даними російські ЗМІ, у Росії хочуть до осіннього призову створити реєстр військовозобов'язаних, а на проект виділили мільйони рублів

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