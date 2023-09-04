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Оккупанты обсудили сколько еще нужно мобилизованных из РФ (перехват)

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты считают, что им для победы над Украиной необходимо мобилизовать еще 600 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант жалуется на то, что армия РФ несет большие потери.

Он также рассказал, что вместе с товарищем употреблял наркотические вещества и затем начал обстреливать своих же из пулемета.

"У нас там пожар был, БК сорвался, и мы по своим как дали из пулемета", - говорит он.

Россиянин рассказал, что на его направлении были уничтожены 3 тысячи оккупантов, приехавших из Бурятии. При этом он считает, что для победы в войне необходимо мобилизовать еще 600 тысяч россиян.

Мобилизация в РФ

Напомним, в России осенью прошлого года проводили так называемую частичную мобилизацию. В некоторых регионах такое решение Кремля вызвало протесты, а также увеличилось количество поджогов военкоматов.

Кроме того, в России на фоне проигрышей на поле боя принялись реформировать армию. В частности, россиянам теперь будут рассылать повестки онлайн. В апреле этого года российский диктатор Путин подписал закон об электронных повестках в России. Также этот закон запрещает россиянам покидать РФ после вручения повестки.

Кроме того, по данным российских СМИ, в России хотят к осеннему призыву создать реестр военнообязанных, а на проект выделили миллионы рублей.

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