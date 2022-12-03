Треба 30 доларів, а не 60: у Зеленського прокоментували стелю цін на нафту з РФ

"G7 та Австралія слідом за ЄС запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з РФ, на рівні 60 доларів за барель. Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку ворога", - написав Єрмак.

Стеля цін на нафту Росії

Нагадаємо, вчора, 2 грудня Європейський Союз узгодив встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Згодом про це домовилися країни G7 та Австралія.

Ці обмеження набувають чинності вже з 5 грудня.

Як згодом прокоментували це рішення в Естонії, згідно з оцінкою експертів, дуже болісною для Росії могла б бути ціна в 30-40 доларів за барель. Однак наразі досягнуто "найкращого з можливих на сьогодні компромісів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.