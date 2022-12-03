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Надо 30 долларов, а не 60: у Зеленского прокомментировали потолок цен на нефть из РФ

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Страны ЕС и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Хотя нужно было снизить до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно было бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага", - написал Ермак.

Потолок цен на нефть.

Напомним, вчера, 2 декабря Европейский Союз согласовал установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впоследствии об этом договорились страны G7 и Австралия.

Эти ограничения вступают в силу уже с 5 декабря.

Как впоследствии прокомментировали это решение в Эстонии, согласно оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".

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