У травні Україна звільнила більше територій, ніж захопила Росія, - ISW
Ефективність російської наступальної кампанії знижується, попри застосування різних методів картографування для аналізу ситуації на поді бою. Українські військові в травні звільнили більше території, ніж вдалося захопити росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінками аналітиків, у травні російські війська захопили або проникли на територію близько 40 кв. км, при цьому втратили контроль над приблизно 280 кв. км.
У квітні росіяни захопили або проникли на територію близько 28 кв. км, але втратили контроль над приблизно 116 кв. км.
Водночас ISW зафіксував, що частина "просувань" Росії - це лише тимчасові проникнення вглиб позицій України.
Райони, в які російські війська, іноді дуже невеликими групами з кількох солдаті, інфільтрувалися та зберігають обмежену присутність, не контролюються росіянами у доктринальному сенсі.
Водночас наголошується, що поточна бойова ситуація, а саме часті зміни українських і російських позицій, ріст зони ураження дронами, ускладнює точні розрахунки щодо здобутків та втрат.
Крім того, попри те, що джерела використовують різні методології підрахунку, але все ж доходять до спільних загальних висновків щодо просувань Росії та України на полі бою.
В ISW зазначили, що на цьому тлі кремлівські чиновники продовжують відкидати будь-яке врегулювання шляхом переговорів, яке не вирішує "корінні причини" війни в Україні.
Так, міністр закордонних справ Росіїї Сергій лавров заявив у відеозверненні з нагоди дня російської мови, що відновлення прав росіян та російськомовного населення в Україні "є необхідною умовою для довгострокового мирного врегулювання".
"Подальша відданість Кремля початковим воєнним цілям Росії відбувається на тлі зниження бойових можливостей РФ та уповільнення російського просування", - зазначають аналітики.
Наступ Росії провалився
Російський наступ сповільнився до найнижчих показників за останній рік. Втрати окупантів б'ють рекорди: щомісяця гинуть або отримують важкі поранення близько 35 тисяч військових - і набір контрактників ледве закриває цю діру.
Ціна кожного кілометра просування зросла різко. Якщо восени минулого року Росія витрачала 67 солдатів на квадратний кілометр захоплених територій, то у квітні - вже 179. А у травні - ще більше.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін видав чергову порцію маячні щодо війни в Україні. За його словами, армія окупантів нібито наступає на фронті кожного дня.
Нещодавно розвідка Естонії заявила, що у російського диктатора залишається дедалі менше часу, щоб нав’язати Україні свої умови у війні. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми.
Крім того, керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Росія не може досягти початкових цілей у війні з Україною. Він додав, що тому країна-агресорка "знижує планку" та висуває нові вимоги.
Водночас FT нещодавно написало, що командування РФ пообіцяло Володимиру Путіну захопити Донбас до осені. Вони доповідають йому, що українська армія нібито виснажена, фронт руйнується і сил в України стає менше.
Зазначимо, Bloomberg писало, що частина високопосадовців у Кремлі визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут. Вони також не бачать безпечного виходу з цієї ситуації для режиму.