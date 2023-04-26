Травневі свята: чи будуть в Україні додаткові вихідні

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.

Цьогорічний день праці випадає на понеділок, і 1 травня цього року буде робочим днем. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні припадає на вівторок, і 9 травня також буде робочим..

Крім того, раніше Кабмін завжди переносив вихідні, і на 9 травня мало б бути чотири вихідні дні поспіль - з суботи по вівторок.

Зазначимо, в Україні відзначають дві дати, пов'язані з Другою світовою війною - День пам'яті та примирення 8 травня та День перемоги над нацизмом 9 травня (залишається офіційним святом та вихідним).